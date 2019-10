Dordogne : près de 7 pharmacies sur 10 peuvent vacciner les personnes à risques contre la grippe

La vaccination contre la grippe est désormais possible dans les pharmacies. La Dordogne a été territoire test pendant deux ans avec de très bons résultats sur l'amélioration de la couverture vaccinale.

Il est possible de se faire vacciner en pharmacie gratuitement , si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes atteints d'une maladie chronique, d'obésité morbide ou si vous êtes enceintes

Dordogne, France

Il est désormais possible de se faire vacciner gratuitement contre la grippe dans les pharmacies si vous êtes une personne dites "à risques". Cela concerne donc les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes touchées par les affections longue durée.

Vous pouvez toujours vous faire vacciner contre la grippe si vous êtes une personne à risque chez un médecin, un infirmier ou encore une sage-femme. Julien Migot, président de la chambre syndicale des pharmaciens de Dordogne rappelle qu'il faut se faire vacciner "le plus tôt possible pour être tranquille pour tout l'hiver".

160 pharmacies en Dordogne

La Dordogne a été territoire test comme les autres départements de Nouvelle-Aquitaine pendant deux ans. Selon l'Agence régionale de santé, actuellement la vaccination contre la grippe est possible dans 67,7% des pharmacies de Dordogne, un chiffre en augmentation car les pharmaciens continuent de se déclarer auprès de l'ARS.

Depuis la mise en place de la vaccination en pharmacie, le taux de couverture vaccinale de population dite à risque est passé en Dordogne de 45,4% en 2018, à 46,6% en 2019, soit une augmentation de 1,2 points. L'objectif est de passer à une couverture vaccinale de 75%.

Un affichage sur la porte de votre pharmacie

Pour savoir si votre pharmacie pratique la vaccination, il faut regarder sur la porte car un affichage est installé quand elle le propose. Les pharmaciens qui vaccinent ont reçu une formation d'une journée prise en charge par les organismes de formation professionnelle explique Julien Migot, président de la chambre syndicale des pharmaciens de Dordogne.

Les pharmaciens ont également un local spécifique pour faire un entretien préalable avec le patient et pratiquer l'acte de vaccination.