Ils étaient près de 70 policiers rassemblés devant le commissariat de Périgueux ce jeudi midi en Dordogne, à l'appel du syndicat majoritaire Alliance, pour demander de meilleures conditions de travail, mais aussi des sanctions plus fermes pour les agresseurs de forces de l'ordre.

Périgueux, France

Plus de 70 policiers ont répondu à l'appel du syndicat majoritaire à Périgueux, le syndicat Alliance. Ils se sont rassemblés sous une pluie fine pour demander de meilleures conditions de travail.

Au départ, le rassemblement devait également avoir pour but d'exiger une accélération des procédures entamées pour déménager et quitter le commissariat de Périgueux, vieux de 45 ans et vétuste. Mais la veille, mercredi, le ministre de l'intérieur Gérard Collomb a annoncé le déménagement pour 5 millions d'euros dans les locaux du Grand Périgueux.

Rassemblement des policiers à Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Les représentants syndicaux ont donc répété leur satisfaction dans ce dossier. Mais cela n'efface pas, disent-ils, les autres problèmes. Notamment le manque d'effectifs :

"Est-il satisfaisant que le week-end, il n'y ait que deux patrouilles pour tout Périgueux ?" demande un représentant syndical.

Les policiers estiment qu'avec l'agrandissement de leur zone de compétence, notamment avec l'arrivée de la commune de Boulazac-Atur, leurs effectifs ne sont plus suffisants.

Mais ils demandent aussi plus de moyens matériels.

"Ca peut paraître incroyable, mais nous manquons en ce moment par exemple de bombes lacrymogènes, en manque aussi de dépistage de stupéfiants. Nous avions aussi demandé des voitures spéciales pour les BAC, les brigades anti criminalité, pour pouvoir transporter l'armement lourd obtenu après les attentats de Paris en 2015, mais nous n'en sommes toujours pas dotés" dit Philippe De Sousa, représentant à Périgueux du syndicat Alliance.