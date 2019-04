Dordogne : qu'ils soient pour ou contre le contournement, l'exaspération des habitants de Beynac

Beynac-et-Cazenac, France

Le tribunal administratif de Bordeaux a donc rendu sa décision ce mardi. Il annule la décision de la préfète de la Dordogne qui , fin janvier 2018, avait autorisé le démarrage des travaux de la déviation de Beynac.

Un contournement de 3,2 kilomètres évitant Beynac pour un coût estimé à 32 millions d'euros et dont le chantier est déjà bien visible dans la vallée.

Pour les opposants, le "projet est mort et enterré" comme le dit le président de la Sepanso, Michel André. Mais le département a déjà prévenu qu'il allait faire appel et Germinal Peiro, son président, a dit qu'il irait jusqu'au bout.

Pendant ce temps, à Beynac, les habitants sont agacés. Voilà 30 ans au moins qu'ils vivent avec ce projet de contournement. Et qu'ils soient pour ou contre, ils disent tous vouloir passer à autre chose.

"On n'est pas sortis de l'auberge", commentait une habitante devant la charcuterie ce mardi matin. "Maintenant que la déviation est commencée, il faut la terminer, même si j'aurais personnellement préféré qu'elle soit ailleurs" dit cette femme.

Même son de cloche chez cet artisan : "on a perdu beaucoup de pognon avec cette histoire. Cela fait des années qu'on en parle. Maintenant, il faudrait finir".

Pascal, un autre artisan installé à Beynac, et qui fait la route tous les jours avec sa camionnette, militait lui ouvertement pour la déviation.

"Je regrette, pour l'état des travaux c'est inadmissible. Les faire arrêter à 50% c'est anormal. On a l'impression que ce ne sont plus vraiment les politiques qui commandent"

Flux de touristes contre flux de camions

Et il revient sur la circulation dans le bourg. "On a besoin du passage utile dans Beynac. L'inutile, il faut le dévier. Les camions il faut les dévier. Plus ça va, plus ils sont volumineux, on voit des camions que l'on ne voyait jamais avant" dit-il, se plaignant de la circulation surtout en saison touristique.

"Maintenant que le vin est tiré, il faut le boire" souriait un autre habitant de Beynac, pourtant très défavorable au projet.

Finalement, le seul à avoir vraiment le sourire, c'était Rémi, le vendeur de souvenirs, installé entre la falaise, la route et la rivière. Lui milite contre le contournement et se réjouit de voir le tribunal se prononcer pour l'annulation de l'arrêté.

"Je veux conserver le flux de touristes et de consommateurs dans le bourg. C'est comme ça que marche le commerce, avec des gens qui s'arrêtent pour une petite consommation, un achat rapide" explique-t-il.

En tout cas les habitants n'ont pas fini d'entendre parler de la déviation, après 30 ans de procédures diverses et variées liées au projet.