Dordogne : quand Zizi Jeanmaire inspira la célèbre "Zizi" de Repetto

🖤 La ballerine et chanteuse de music-hall Zizi Jeanmaire, connue pour son "Truc en plumes" et dont la carrière est étroitement liée à celle du chorégraphe Roland Petit, est décédée vendredi à 96 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. . Merci à @alexandre_vassiliev pour la video 🙏 . . #rip #zizijeanmaire #ballet #legende #montrucenplumes #musichall #rolandpetit #francebleuperigord #alexandrevassiliev