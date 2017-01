Dordogne : que réserve 2017 aux Périgourdins ?

2016 est désormais derrière nous Pour débuter le mois de janvier France Bleu Périgord vous propose de vous projeter un peu sur ce que nous prépare 2017 en Dordogne. Quels sont les grands moments, les grands événements qui attendent les Périgourdins ?

L'événement qui va attirer le plus de monde en Dordogne en 2017, c'est bien sûr le Tour de France ! La Grande Boucle va passer trois jours dans le département, du 10 au 12 juillet avec au programme une journée de repos, une épreuve entre Périgueux et Bergerac en passant par Montignac notamment et un départ d'Eymet. Cela représente des milliers de personnes sur les routes et des millions devant leur télé.

Des législatives très attendues

L'agenda politique de 2017 est chargé et dans le département on va suivre avec attention les législatives. La gauche va-t-elle garder la main sur les quatre circonscriptions ? Les Républicains vont-ils réussir à en gagner une ? Le Front National va-t-il confirmer ses bons résultats obtenus lors des régionales ? Les enjeux sont nombreux. Il faudra aussi garder un œil sur l'élection du nouveau président de la communauté d'agglomération du Bergeracois avec à gauche la candidature de Frédéric Delmarès. Un caillou dans la chaussure de l'actuel président socialiste Dominique Rousseau.

Dans les transports, juillet marquera la mise en service de la nouvelle ligne à grande vitesse. Bordeaux sera alors à 2h04 de Paris et le Perigord espère en profiter mais pour cela il faudra améliorer le trafic des TER. Croisons les doigts pour que ce soit le cas avec l'arrivée des nouvelles rames promises par la SNCF. Pendant ce temps, les cheminots des ateliers du Toulon à Perigueux vont eux lutter pour garder leurs emplois.

Les premiers compteurs Linky

En avril on devrait assister à la pose de la première pierre du parc aqualudique de Bergerac dont l'ouverture est prévue dans deux ans. Février sonnera le début de la rénovation du CFA de Boulazac. Les logements du nouveau campus de la formation professionnelle, eux, doivent être terminés pour la fin d'année. Le déploiement des premiers compteurs Linky, si contestés, c'est pour juillet en Périgord.

Coté sport, le BBD a tout intérêt à remonter la pente dès le début de l'année s'il veut se maintenir en Pro B. En football, on va suivre dès samedi prochain la suite des aventures de Bergerac en Coupe de France. 2017 signera aussi le retour du marathon des forts.

Le Périgord au cinéma

Enfin sachez qu'on devrait voir le Périgord dans un nouveau Disney au mois de mars. Une nouvelle version de "La Belle et la Bête" va sortir en salles. En juillet 2015 des plans d'illustrations avaient été tournés à Sarlat.