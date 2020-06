Dordogne : quelques arbres arrachés après les orages de la nuit vendredi à samedi

Beaumont-du-Périgord, France

Les orages de la nuit de vendredi à samedi ont particulièrement touché le sud-est et le sud de la Dordogne. C'est la commune de Beaumontois-en-Périgord qui a eu à subir le plus d'éclairs et de fortes rafales de vent