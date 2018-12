Dordogne : découvrez les prénoms les plus donnés en 2018

Un peu plus de 2.500 naissances ont été recensées à Périgueux, Bergerac et Sarlat en 2018. Avant le passage à la nouvelle année, nous vous dévoilons le palmarès des prénoms les plus données aux petits périgourdins.

Dordogne, France

Avant d'accueillir les premiers bébés de 2019, il est encore temps de se pencher sur les naissances de 2018. Elles sont en baisse à Périgueux avec 1.520 bébés déclarés en mairie au lieu de 1.649 en 2017. 753 déclarées à Bergerac et 230 à Sarlat.

L'an dernier Jade, Lola ou Louise étaient en tête des prénoms les plus donnés chez les filles. Gabriel, Jules et Enzo tenaient la dragée haute chez les garçons. En 2018, il y a eu quelques changements.

Louise et Léo en tête

Louise reprend la première place du classement chez les petites filles. On en compte 26 dans les registres de Périgueux, Sarlat et Bergerac. Derrière viennent Emma et Louna. Chez les garçons, Gabriel quitte le podium devancé par Léo, grand vainqueur de l'année. Suivent Gabin et Liam. Ce diminutif de William, très répandu en Irlande fait un beau retour.

La victoire des Bleus aurait pu inspirer les parents périgourdins, mais il n'y a pas eu de pic de Kylian, de Benjamin, de Paul ou de Antoine. En revanche, un petit Jacques a vu le jour du coté de Bergerac. Le prénom va-t-il faire un retour dans les prochaines années ? A suivre. Il faut noter la naissance de Ravi qui chez les hindous signifie "le soleil" .

Un petit Beau a aussi vu le jour, rejoint par Espérance et Gracieuse. Des prénoms ambitieux ! On souhaite une belle année aussi aux deux petits Thiago nés en Bergeracois. Un prénom qui cette année a inspiré un certain Kendji Girac.