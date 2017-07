Dordogne : qui veut être candidate à l'élection de Miss Périgord ?

Le concours de Miss Périgord revient le 26 août. Comme chaque année, le comité d'organisation recherche des candidates.

Qui succédera à Justine Delmas ? L'élection de Miss Périgord 2017 aura lieu le 26 août à la halle des sports de Saint-Cyprien. Pour faire un bon concours, il faut de bonnes candidates. Le comité d'organisation lance un appel aux Périgourdines intéressées pour reprendre la couronne et l'écharpe de Miss.

Pour participer à cette élection, il faut être âgée de 18 ans minimum et ne pas dépasser 24 ans. Les candidates ne doivent pas mesurer moins d'1m70. Seules les jeunes femmes célibataires et sans enfants sont acceptées. Il faut évidemment résider en Dordogne et être de nationalité française. Si vous répondez à ces critères, vous pouvez postuler auprès du comité d'organisation via sa page Facebook. Bonne chance !