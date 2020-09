Dordogne : retour sur le terrain pour les clubs de Fédérale de rugby

Retour à la compétition officielle ce week-end pour les clubs de rugby de Dordogne de Fédérale. Sauf pour Périgueux et Nontron.

C'est enfin reparti ! Après 6 mois sans compétition, la Fédérale 1 de rugby reprend ce week-end ! Enfin, elle reprend à moitié pour les clubs périgourdins. Parce que pour cause de coronavirus, Périgueux est privé de rencontre face à Marmande. Mais Trélissac en revanche retrouve enfin le terrain !

Avec la réception de Rennes et déjà l'obligation de prendre des points à domicile. Car le prochain match ce sera justement face au rival du CA Périgueux. Premier derby du Périgord entre le CAP et le SAT prévu samedi prochain à Rongiéras à 19h30.

En attendant, Trélissac va étrenner son nouvel effectif en compétition officielle. Une équipe jeune, très largement renouvelée. Avec également deux nouveaux entraîneurs : Mathieu Queille ancien joueur du club et le néo-calédonien Jean-Jacques Taofifénua. qui a notamment travaillé à Nice, ou à Grenoble. Mission difficile donc cette année pour Trélissac doté en plus d'un petit budget de 540.000 euros.

Retour en Fédérale 1 pour Périgueux

Mais ce sera dur aussi pour le promu Périgueux de retour en Fédérale 1 après 5 ans dans les niveaux inférieurs d'autant que la poule est relevée. Avec Rennes, donc, mais aussi Marmande, Arcachon ou encore Limoges.

Périgueux qui ne jouera donc pas ce week end à cause de cas de coronavirus détectés chez son adversaire du jour Marmande.

Fédérale 2 : les affiches du week-end

En rugby toujours, mais en Fédérale 2, on commence par un beau derby du Périgord noir entre les sangliers de Belvès et les joueurs de Sarlat à 15h30 dimanche. Et puis l'US Bergerac accueille Saint Junien. Ce sera dimanche à 15h.

En Fédérale 3, Nontron ne jouera pas face à Decazeville pour cause là encore de coronavirus. Les promus entrent en revanche en scène. Vergt reçoit le Racing Club Saint Cernin à 15h. L'Union Saint Astier Neuvic se déplace à Uzerche.