Ruée sur les pièges à moustiques gratuits à Boulazac, 800 écoulés le premier jour

Premier arrivé, premier servi, certains avaient compris le message. La mairie de Boulazac distribuait ce vendredi 30 juin 1500 pièges à moustique gratuitement aux habitants , pour faire face à la prolifération du moustique tigre. A l'ouverture du guichet en début d'après-midi, quelque 800 personnes sont venues chercher leur piège.

A tel point qu'il a fallu faire trois files d'attente et distribuer des tickets à chacun, pour pouvoir gérer l'affluence. La distribution s'est prolongée jusqu'à 19 heures le soir, le temps de contenter tout le monde. Bonne nouvelle : il en reste 700 à distribuer, pour ceux que la file d'attente a déprimé et qui ont tourné les talons.

700 pièges restant à distribuer samedi matin

Il faut impérativement être habitant de Boulazac pour pouvoir en bénéficier, à raison d'un piège par foyer et sur présentation d'un justificatif de domicile. Les 700 pièges restant seront distribués ce samedi 1er juillet, entre 9h et 12h, à la mairie de Boulazac.

Les pièges fournis sont sous la forme de boites noires que l'on accroche en hauteur. A l'intérieur, un sachet d'insecticide enduis d'hormones qui ressemble à ceux des humains permet de piéger les nuisibles. Les pièges sont censés être efficace trois mois et durant cette période, les utilisateurs seront le sujet d'une expérimentation. La mairie va récupérer des informations comme le nombre et le type de moustique afin d'en savoir plus sur ce qui est devenu chez les habitants, l'ennemi public numéro 1.