Dordogne : Saint Géraud de Corps, le village qui a gagné plus de 30% de population en cinq ans

Saint-Géraud-de-Corps, France

0%.... La population de la Dordogne stagne entre 2011 et 2016. Selon les derniers chiffres de l'INSEE publié ces jours ci, le solde migratoire naturel (différence entre les naissances et les morts) négatif est à peine compensé par le solde migratoire (les gens qui viennent vivre en Dordogne).

Globalement, la population baisse en nontronnais et en sarladais, mais augmente autour de Périgueux et de Bergerac.

Parmi les communes qui connaissent la plus forte baisse de leur population. On peut citer Sarlat (-6%) ou encore Trélissac (-6% également). Saint Geyrac près de La Douze perd 20% de ses habitants.

En revanche, d'autres communes souvent situées à la périphérie des grandes villes voient leur population augmenter. Eglise Neuve de Vergt par exemple voit sa population bondir de 20% !

La place centrale de Saint Géraud de Corps © Radio France - Antoine Balandra

Autre très belle performance, celle de Saint Géraud de Corps pas très loin de Montpon Ménestérol. La commune voit sa population passer de 181 habitants en 2011 à 238 aujourd'hui soit 57 habitants de plus et une hausse de plus de 30% de sa population en 5 ans !

Atouts géographiques et humains

Plusieurs facteurs à cela. La proximité avec l'autoroute A89 (à moins de 8 km), qui permet aux habitants de se rendre rapidement autour de Bordeaux pour travailler, notamment. C'est le cas de Jérôme installé depuis 5 ans à Saint Géraud, et qui travaille à la centrale nucléaire de Blaye en Gironde.

"Nous sommes venus habiter ici parce que le village est très beau. Mais aussi parce que l'accès à l'autoroute est très pratique" reconnaît-il

Les commerces de Montpon sont également à moins de 10 km. Et pour les plus âgés, ou les moins mobiles, un multiple rural a été créé il y a 10 ans avec relais postal. Et cela marche si bien que la commune vient de doubler sa surface. Voilà pour l'atout géographique.

L'autre atout de la commune, qui découle du premier, explique Thierry Boidé, le maire, c'est l'arrivée de jeunes actifs ces 10 dernières années.

Le multiple rural de Saint Géraud de Corps © Radio France - Antoine Balandra

"Ce ne sont que des jeunes pratiquement qui se sont installés, des jeunes avec enfants, parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans la progression de la population de la commune, on a des jeunes de 30/40 ans qui sont arrivés et des familles nombreuses. On a aujourd'hui sur 238 habitants 57 jeunes de moins de 18 ans !" dit Thierry Boidé

Sans compter l'ambiance "familiale" décrite par les habitants, et la vie associative.

Et tous ces atouts profitent aussi à la commune limitrophe de Saint Rémy sur Lidoire qui a vu sa population augmenter de près de 20% en cinq ans.