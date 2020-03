VIDEO : le pigeon d'un éleveur de Dordogne décroche le titre de champion de France !

Le plus beau pigeon de France est périgourdin ! Un éleveur colombophile de Trélissac vient de remporter le titre de champion de France du plus beau pigeon adulte mâle.

C'était lors d'une exposition nationale très réputée à Saint-Quentin dans l'Aisne. L'animal n'a pas de nom, mais il a 4 ans explique son éleveur Michel Guillon :

"C'est un pigeon bleu barré, avec une excellente corpulence, des plumes on ne peut mieux, une très belle aile, et une tête très expressive" dit-il. "Son nom, c'est le 136, je l'appelle le 136, c'est ce qui est écrit sur sa bague, je pourrais l'appeler le champion, c'est bien aussi !" sourit Michel Guillon.

Le champion donc a gagné son titre grâce à son physique de beau gosse. Il est né dans le colombier de Michel Guillon, passionné de colombophilie depuis plus de 40 ans. L'éleveur a déjà tout gagné, tous les concours, que ce soit en beauté ou en course. Il est même désormais juge international. Et même s'il élève plus d'une centaine de pigeons, le 136 avait déjà attiré toute son attention.

800 km en une journée

"Les pigeons sont jugés sur l'impression, l'ossature, la qualité de la plume, sur la solidité. Celui-là a fait 92.75 sur 95 possible. Depuis quelques années, je voyais qu'il était bien, je le voyais, même s'il n' pas volé en concours en catégorie jeune, puis il s'est révélé en 2018 -2019, je savais que c'était un bon pigeon et surtout un beau" dit l'éleveur.

La coupe de champion de France de Michel Guillon et du pigeon 136 © Radio France - Antoine Balandra

Il faut savoir qu'un pigeon comme le 136 peut voler jusqu'à 800 voire 1000 km en une journée. Et lui a déjà un beau palmarès en course : il a par exemple terminé 118e sur 1163 lors d'une course entre Lessines en Belgique et Trélissac, soit plus de 650 km ! Reste maintenant à la protéger car lors de leurs vols, les pigeons peuvent être attaqués ou se perdre.

"Cela me ferait mal aux cœur s'il disparaissait, s'il se perdait ou se faisait prendre par les éperviers, cela me toucherait, oui" dit Michel Guillon.

Michel Guillon espère maintenant amener son champion jusqu'aux championnats du monde dans un an en Roumanie.