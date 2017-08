Dordogne : tatouage interdit pour Miss Périgord

C'est un des critères pour prétendre devenir Miss Périgord, en plus de l'âge ou de la taille, les tatouages sont interdits. Une règle qui vient directement des statuts du comité Miss France. Émeline, une jeune Périgourdine en a fait les frais.

Pas de tatouages pour Miss Périgord. Pour prétendre participer au concours de beauté, il y a plusieurs règles à respecter : avoir entre 18 et 25 ans, ne pas être mariée, mesurer plus d'1m70... Mais aussi ne pas être tatouée. Et à l'heure où plus d'un quart des 18-24 ans ont quelque chose inscrit sur la peau, difficile de trouver des prétendantes.

Remerciée à deux semaines du concours

Tout avait bien commencé pour Emilie. La jeune Périgourdine de 21 ans a été démarchée dans une grande surface. Très vite enthousiasmée à l'idée de participer au concours Miss Périgord, elle a tout de suite indiqué la présence de son tatouage au bas du dos.

"J'avais acheté une robe à 250 euros exprès" Émeline ex-candidate à miss Périgord

Mais à deux semaines du concours, la jeune femme reçoit un message du comité Miss Aquitaine. Après avoir vu des photos de son tatouage, le comité prend la décision de la retirer de la compétition : "Pour moi c'est injuste, on me laisse espérer et juste avant le concours on me radie." Émeline avait pourtant déjà tout prévu : "J'étais allée faire du shopping pour m'acheter une robe à 250 euros, ma mère avait échangé son billet d'avion pour venir me voir... C'est frustrant. On est en 2017, le tatouage ça fait partie de la société"

Les petits et discrets sont tolérés

Eric Laurens est un des membres du comité miss Aquitaine, c'est lui qui a pris la décision de ne pas présenter Émeline au concours. Pour lui, ce tatouage ne colle pas au règlement : "Il est trop gros et trop visible, je ne peux pas l'accepter, ça ne va pas avec le règlement du comité miss France." Mais tous les tatouages ne sont pas interdits. Il y a une tolérance pour ceux qui sont petits et bien cachés. Dans les statuts du comité il est inscrit : "Tous les artifices tendant à transformer l'aspect naturel de la candidate (tatouages visibles) sont interdits."

Miss Martinique ne pourra pas participer à miss France cette année - Capture d'écran Martinique 1ère

Une miss en activité en a fait l'amère expérience. Le comité Miss France a annoncé qu'à cause d'un colibri sur l'omoplate, Miss Martinique ne pourrait pas participer à l'élection de Miss France en décembre prochain. Elle sera remplacée par sa première dauphine.