Dordogne : Tour de l'Avenir, Périgord Ladies, Tour du Limousin, trois courses cyclistes s'enchaînent en août

Périgord, France

Les amateurs de vélo se régalent en Périgord pour ce mois d'août 2019. En moins d'une semaine, entre le 16 et le 21 août trois courses cyclistes majeurs s'enchaînent dans le département.

Les 16 et 17 août : le Tour de l'Avenir

La 56e édition du Tour de l'Avenir s'arrête en Périgord pour sa deuxième et sa troisième étape. La deuxième étape de 32 kilomètres est un contre la montre par équipe entre Eymet et Bergerac à partir de 14h15. La troisième étape s'élancera de Montignac pour rejoindre Mauriac dans le Cantal, 162 kilomètres en passant par Coly et Condat.

26 équipes dont 23 équipes nationales participent avec en plus trois sélections, la sélection internationale, celle de Nouvelle-Aquitaine et celle de Rhônes-Alpes.

Le Tour de l'Avenir réuni des cyclistes de moins de 23 ans, ce sont les espoirs et les futurs champions du Tour de France. En 2017, c'est le Colombien Egan Bernal qui avait remporté le Tour de l'Avenir.

Le 18 août : La Périgord Ladies

La première édition de la Périgord Ladies se déroule sur une journée, le 18 août prochain. Elle est estampillée UCI, l'instance mondiale du cyclisme. L'étape de 115 kilomètres relie Cornille à Boulazac. 13 équipes participent dont sept professionnelles et deux sont de la région, la Française des jeux Nouvelle Aquitaine et celle toute récente de la Charente-Maritime.

Jade Wiel, la championne de France sur route est notamment attendue sur cette course.

A partir du 21 août : le Tour du Limousin

La 52e édition du Tour du Limousin consacre une étape complète à la Dordogne le jeudi 22 août pour la deuxième année de suite. L'étape partira de la base départementale de Rouffiac pour rejoindre Trélissac. 182 kilomètres en passant par Lanouaille, Génis, Cherveix Cubas, Tourtoirac ou encore Cubjac et le Change. C'est l'étape la plus longue cette année.

Sur la ligne de départ, 17 équipes dont deux de l'élite, AG2R La Mondiale et Groupama FDJ et 13 équipes de deuxième division dont Israel Cycling Academy et W52 FC Porto.

Le Tour du Limousin se déroule entre le mercredi 21 et le samedi 24 août.