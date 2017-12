Dordogne : trois mois après la rentrée, Timéo, enfant autiste, attend toujours son AVS

Plus de trois mois après son entrée en maternelle, Timéo, enfant autiste de trois ans et demi n'a toujours pas d'assistant de vie scolaire. Sa mère, Marion commence à désespérer. L'inspection académique ne peut pas répondre à sa demande.

Emmanuel Macron avait promis de créer tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire nécessaires aux enfants handicapés. "Tous les enfants sont à l'école" a assuré en début de semaine Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge des personnes handicapées. Elle a même promis 11.200 postes en plus en 2018.

Pourtant en Dordogne il existe encore des carences. A Carsac-Aillac au sud-est de Sarlat en Périgord Noir, Timéo, trois ans et demi a été diagnostiqué autiste il y a sept mois. Il a le droit à un(e) A.V.S. à raison de 15 heures par semaine pour aller en maternelle, mais en ce début de mois de décembre personne ne l'accompagne. Sa maman Marion est un peu désespérée. "Depuis le mois de septembre on me fait tourner en rond. C'est un peu gênant pour la maîtresse car Timéo ne parle pas correctement et pour s'exprimer il a tendance à bousculer les autres. C'est sa seule façon de s'exprimer par rapport aux autres. Il faut se bouger pour nos enfants. On ne peut pas laisser nos enfants autistes dans leur coin," confie Marion.

Un problème de recrutement

De son coté, l'inspection d'académie assure que le cas de Timéo fait partie des priorités, mais elle n'a toujours pas trouvé la personne adéquate pour remplir ce poste. "Nous sommes dans un secteur géographique pour lequel nous avons du mal à recruter et tout le monde ne peut pas devenir assistant(e) de vie scolaire. Il faut certaines qualités et nous ne pouvons pas prendre n'importe qui," assure Bruno Brevet, secrétaire général de l'inspection académique. A ce jour, une quarantaine d'enfants seraient eux aussi en attente d'un assistant de vie scolaire dans le département.