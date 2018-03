16 jeunes périgourdins étaient dans la course et finalement trois d'entre eux ont décroché leur place pour la finale nationale.

Dordogne, France

Ce week-end, trois Périgourdins ont été récompensés lors de la finale régionale des 45èmes Olympiades des Métiers qui s'est déroulée au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, ces vendredi 23 et samedi 24 mars 2018. 16 jeunes Périgourdins étaient dans la course et avaient été sélectionnés pour participer à la finale régionale.

Ce samedi soir, 75 médaillés ont été récompensés, l'objectif maintenant pour ces lauréats : représenter la Nouvelle-Aquitaine lors de la finale nationale organisée à Caen du 28 novembre au 1er décembre 2018.

Du côté des Périgourdins ceux qui ont été récompensés sont :