Dordogne. Trop d'accidents impliquent les agents des routes, la DIR Centre-Ouest appelle à la prudence

"On a une recrudescence des accidents", indique Muriel Passounaud-Lopez, chargée de communication à la Direction interdépartementale des routes Centre-Ouest. Lundi 8 novembre, un conducteur a percuté un véhicule de chantier sur la nationale 21 à La Coquille en Dordogne. Il n'y a pas eu de blessé, mais c'est le 14ème accident de ce type depuis le 1er janvier dernier. "Sur les 12 derniers mois, nous avons eu 16 accidents contre 10 en moyenne par an", ajoute Muriel Passounaud-Lopez. C'est même le 3ème sur la nationale 21, alors qu'il n'y en avait pas habituellement.

Une augmentation depuis quelques mois

"Avant la crise, avant 2020, on avait vraiment vu une diminution des accidents au fur et à mesure. Et on s'en réjouissait. Là, on se rend compte que l'usager est moins attentif, manque de vigilance. Pour nous c'est un vrai problème, notre hantise c'est qu'il n'y ait pas que le matériel qui soit touché, mais aussi nos agents", indique la chargée de communication. La DIR Centre-Ouest appelle donc au respect du code de la route, à la prudence, et à la vigilance. Chaque année, un à deux agents sont blessés dans des accidents de ce type.