Dordogne : Uber Eats se lance à Bergerac et livrera neuf restaurants à domicile

Bergerac, France

L'application mobile de livraison de repas à domicile se lance ce jeudi à Bergerac, en Dordogne. La marque est déjà présente dans 150 villes françaises, dont Périgueux, et elle promet de livrer les plats de restaurants partenaires en moins de 30 minutes entre 11h et 14h30 puis entre 18h et 22h, sans minimum de commande mais avec une livraison facturée en moyenne autour de 2,50 euros.

Pour le lancement à Bergerac, la livraison sera possible avec neuf restaurants partenaires :