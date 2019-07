Canicule en Dordogne : un agriculteur s'étonne de l'arrosage du stade de foot de Hautefort

Un agriculteur, également élu d'opposition au conseil municipal de Hautefort, s'étonne d'avoir vu ce lundi et ce mardi matin le stade de football de Hautefort en plein arrosage. Et cela en pleine canicule et alors que le préfet avait appelé "au civisme"

Hautefort, France

"Il était à peine 10h, la température devait bien être d'environ 30 degrés, et le stade était arrosé" déplore David Sautet.

"J'ai été contacté par plusieurs agriculteurs, qui étaient surpris que par les temps actuels, on arrosait encore un stade alors qu'on nous demande de faire des efforts pour l'irrigation, cela m'a surpris et mis en colère" dit-il

"Je pensais que le bon sens serait plus fort que l'attente d'un arrêté préfectoral" dit cet élu d'opposition à Hautefort.

Car l'arrosage du stade, jusqu'à ce mardi, n'avait rien d'illégal, même si le préfet avait appelé collectivités et particuliers au "civisme". A partir de ce mercredi matin, ce sera bien interdit. Le maire de Hautefort, Yves Moreau, lui, se défend de tout gaspillage.

Le stade de Hautefort en plein arrosage lundi matin - David Sautet - DR

Il explique de son côté qu'il s'agissait de protéger une pelouse toute neuve pour laquelle la mairie avait investi il y a peu de temps. Il rappelle que son territoire est par ailleurs engagé pour la préservation de l'environnement.

A partir de ce mercredi matin, un arrêté concernant agriculteurs, collectivités et particuliers interdit par exemple d'arroser les jardins entre 8h et 20h et interdit formellement d'arroser les terrains de sports communaux. Il est valable jusqu'au 31 août.