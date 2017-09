Dordogne : Marinette appelle à l'aide, cette Périgourdine n'a plus rien pour nourrir ses volailles

Elle ne pensait pas en arriver là un jour mais Marinette, une Périgourdine de 60 ans appelle à l'aide. Elle n'a plus d'argent pour nourrir ses 200 poules, oies et coqs.

Un appel à l'aide sur France Bleu Périgord ce lundi. Marinette, de Buissière-Badil n'a plus rien. En l'espace de quatre ans cette Périgourdine de 60 ans a tout perdu. Chez elle, elle élève 200 poules, oies, coqs et dindons avec son fils. Mais celui-ci est tombé malade et a du se faire opérer du dos.

Depuis deux mois, elle s'occupe toute seule de sa ferme d'amateurs et elle a brûlé toutes ses économies. "Il me reste 30 centimes pour finir le mois de septembre. Comment je vais faire ?" Marinette ne pensait pas arriver là un jour, ni même devoir demander de l'aide. "Je ne fais pas l’aumône", relève-t-elle la tête. J'ai juste besoin de graines pour mes volailles".

"Quand vous vous retrouvez à ne plus pouvoir acheter une miche de pain ni d'essence, c'est dur et c'est que ça va mal." - Marinette

Les oies de Toulouse de Marinette n'ont presque plus rien à manger. © Radio France - Caroline Pomès

400 euros de revenus par mois

Marinette ne touche que 480 euros par mois de son allocation d'invalidité après un accident de la route. Elle doit s'occuper de son fils malade et de sa mère handicapée et de ses 200 volailles, qui lui coûtent 800 euros de grains par mois. Après la première grippe aviaire où il a fallu beaucoup dépenser pour couvrir les bêtes et l'opération de son fils, tout est devenu compliqué. "Quand vous vous retrouvez à ne plus pouvoir acheter une miche de pain ni d'essence, c'est dur et c'est que ça va mal."

"C'est vraiment la galère, jusqu'au 3 octobre, j'ai 30 centimes." - Marinette, une Périgourdine dans la misère. Copier

Mais cette Périgourdine ne s'occupe pas de son estomac, elle demande juste à qu'on l'aide à avoir des graines pour ses volailles et pour ceux qui pourraient, peut-être, l'aider à finir les poulaillers et pigeonniers laissés à l'abandon par son fils.

Si vous souhaitez aider Marinette, vous pouvez appeler le standard de France Bleu Périgord au 05 53 53 82 82.