Dordogne : un appel à témoignages pour les 80 ans de la découverte de Lascaux

L'association Culture et Découverte Lascaux cherche des témoignages pour les 80 ans de la mise au jour de la grotte. L'objectif est de faire une grande fresque avec le portrait de ces témoins place Léo Magne.

Les préparatifs des commémorations de la découverte de la grotte de Lascaux s'accélèrent ! On célébrera le 12 septembre 2020 les 80 ans de cette découverte majeure à Montignac. Cet événement sera l’occasion d'inaugurer le sentier des inventeurs, une boucle de 4,5 km qui retracera le chemin parcouru par les quatre jeunes qui ont pénétré en premier dans la grotte. Et puis l'association Culture et Découverte Lascaux cherche des témoignages, 80 pour être précis.

"Des témoins d'émotions"

"C'est un appel à témoins d'émotions, explique Thierry Félix le président de l'association. On cherche le témoignage de tous ceux qui ont été touchés par Lascaux, que ce soit par la visite de la vraie grotte, une de ses répliques ou par une émission télévisée, radio ou la lecture d'un livre ou d'une BD."

Fanny Emilie Jeandel-Roger témoin, elle a pu visiter la vraie grotte de Lascaux en 1993 Copier

Un projet photo

Au-delà de leur parole, ces témoins participeront à un projet artistique. Leur photo sera affichée place Léo Magne lieu de départ du sentier de la découverte. Cette immense fresque se fera en collaboration avec le projet "Inside Out" lancé par l'artiste français JR qui multiplie les collages et les portraits partout à travers le monde.

Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu'au 1er juillet pour envoyer votre témoignage soit par écrit à associationdecouvertelascaux@gmail.com ou soit à l'oral au 06 45 02 16 60.