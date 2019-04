Dordogne : Un atelier "sécurité piétons" pour les personnes âgés à Périgueux

Périgueux, France

Quand on vieillit la vue devient moins bonne, l'ouïe se détériore et les réflexes sont moins rapides. Alors dans la rue, au milieu des voitures, des vélos et des trottinettes électriques, il est souvent difficile de déambuler quand on est une personne âgée.

Mercredi, la Villa Occitane, une résidence autonome pour personnes âgées, organisait une après-midi pour sensibiliser ses résidents aux risques de la circulation en présence de Thierry Bouron, commandant de police à Périgueux. Sur 70 résidents, une vingtaine d'entre eux y ont participé dont Jeanine. Assise au troisième rang, elle écoute attentivement les recommandations du commandant de police. Et pour cause, il y a tout juste deux ans, une voiture l'a renversée sur un passage piéton devant sa maison de retraite :

Il avait plu, une voiturette avec un agent municipal s'est arrêté quand je suis passée, mais il a dû lâcher le frein et il m'a poussée, alors je suis tombée. J'aurais eu 20 ans je me serai redressée tandis que là je suis partie en avant. On n'a pas mal quand on tombe mais 48 heures après les douleurs apparaissent.

Prendre une pièce d'identité avec soi avant de sortir, s'assurer que la voiture est bien arrêtée avant de traverser figurent parmi les conseils déroulés par le commandant. Mais pour Micheline, le danger numéro un ce sont les trottinettes électriques. Elle veut que des mesures soient prises pour éviter que ces engins circulent sur les trottoirs :

Je pense que les trottinettes et les vélos doivent circuler sur la route. Je ne comprends pas que la mairie ne mettent pas en place des panneaux afin d'interdire l'accès aux trottoirs à ces engins.

Parce qu'avoir son portable sur soi en cas d'accident ou emprunter les trottoirs ne suffit pas pour assurer la sécurité des personnes âgées, le commandant de police Thierry Bouron estime que tous les acteurs de la circulation doivent être sensibilisés :