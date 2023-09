Dordogne : un camion des Restos du Cœur va faire le tour des villages pour aider les personnes isolées

C'est comme un local fixe, mais qui parcourt les routes du département. Voici comment le président des Restos du Cœur de Dordogne résume le nouveau projet de l'association. Pendant l'assemblée générale qui s'est tenue ce mardi 19 septembre, Pascal Pinon a évoqué l'arrivée d'un camion itinérant. Le véhicule doit se déplacer dans les villages isolés du Périgord Vert pour venir en aide aux personnes démunies qui ne peuvent pas se déplacer sur les points de distribution déjà en place.

"On s'est rendu compte qu'il y a des zones blanches", confirme le président. Le camion alimentera les villages qui se situent à plus de 10 kilomètres d'un centre des restaurants du cœur. "On vise des personnes qui n'ont pas de véhicule ou qui se disent que faire 25 kilomètres aller-retour, ce n'est pas rentable", poursuit-t-il. Alors ce ne sont pas les bénéficiaires qui iront au Restos du Cœur mais l'association qui viendra à eux.

Contre l'isolement

Plusieurs communes ont déjà prévu d'accueillir les bénévoles et de fournir un local. C'est le cas de Salignac-Eyvigues, Mareuil, Miallet, Hautefort ou encore Jumilhac-le-Grand. Le camion devrait arriver à partir de la fin du mois d'octobre. Chaque jour, il partira de l'entrepôt pour rejoindre une commune le matin, puis une autre l'après-midi avec fruits et légumes, surgelés, produits frais et ambiants (pâtes, riz...). Comme dans les centres, une aide à la personne s'ajoute à la distribution alimentaire.

Pour Pascal Pinon, ce camion va toucher de nouveaux bénéficiaires qui jusqu'ici ne venaient pas auprès de l'association. "Dans ce secteurs, ce sera surtout des personnes âgées, isolées, qui ont des faibles revenus par exemple des anciens agriculteurs", explique-t-il. Avec l'inflation, il observe d'ailleurs qu'il y a de plus en plus à la fois de jeunes actifs mais aussi de retraités qui n'arrivent plus à s'en sortir.

Un vote pour soutenir le projet

Le premier camion pour couvrir le Nord Dordogne arrive fin octobre. Un autre est prévu pour automne 2024 dans le sud du département. Pour les financer, les Restos du Cœur ont présenté leur projet au budget participatif du Conseil départemental. Le vote se déroule sur le site du Département, il s'agit du projet 306. Plus il récolte de votes, plus l'association bénéficiera de subventions.

Ce camion itinérant existe déjà dans d'autres départements, notamment en Savoie pour accéder aux villages isolés dans les montagnes. Mais c'est la première fois que cet investissement est fait en Dordogne.