Dordogne : un chantier solidaire pour des jeunes de tous les pays

Depuis une semaine, huit bénévoles de France mais aussi d'Italie, de Slovaquie ou du Mexique effectuent des petits chantiers solidaires à Thenon. L'occasion pour eux de découvrir de nouvelles cultures et de rencontrer les habitants du village.

Pauline, Emma et Alma participent en ce moment à une colonie de vacances un peu particulière. Elles viennent respectivement de Clermont-Ferrand, de Slovaquie et du Mexique et depuis une semaine elles participent au chantier de remise à neuf des marches de l'église du village de Thenon. Ensemble, elles débroussaillent, remplacent des cailloux du parvis... Avec leurs camarades, elles commencent les travaux à 9h du matin. L'après-midi, les adolescents alternent entre visites des grottes et des châteaux de Dordogne ou ils donnent des coups de main aux habitants de Thenon.

Reportage sur le chantier de Thenon. Copier

"C'est un moyen de découvrir la région tout en se rendant utile" Pauline, 18 ans.

Les bénévoles sont logés dans la salle polyvalente de la commune. Le soir, ils cuisinent ensemble et partagent alors les spécialités de leurs pays. Dans la semaine les menus peuvent alors alterner entre soupe slovaque et chili mexicain.

Une tour de Babel dans le Périgord

Sur le chantier, les jeunes parlent tantôt français, tantôt anglais et même parfois espagnol. Une tour de Babel au coeur de la Dordogne qui permet aux ados de découvrir les cultures de leurs nouveaux amis.

" ça nous permet de voir des réalités que nous ne pouvons pas rencontrer si l'on reste dans notre pays. On comprend mieux les différentes cultures" Nicolo, un Milanais de 17 ans.

Il reste encore deux semaines aux bénévoles et à leurs deux animateurs pour peaufiner les travaux de l'église et découvrir à leur tour les spécialités du Périgord.