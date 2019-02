Dordogne : un client mystérieux gagne un million à l'Euromillion à Creysse

Creysse, France

C'est un moment de gloire pour le marchand de journaux du centre commercial des 3 Vallées à Creysse : le 15 janvier, un client a empoché un million à l'Euromillion grâce à un ticket acheté ici.

Une somme qui fait des envieux. Georges et Lydie viennent jouer dans ce magasin toutes les semaines, mais jusqu'ici "on n'a rien gagné ! Le maximum, c'est 50 euros, mais ça fait toujours plaisir" s'amuse Georges. Forcément, Lydie n'a pas pu s'empêcher d'être déçue en voyant l'affiche du gain accrochée au fond du magasin : "On se dit hélas ce n'est pas moi ! Mais peut-être un jour, on garde espoir, même si on ne gagne pas forcément."

on est content qu'il y ait des gens qui gagnent enfin, on voit que ce n'est pas que fictif." Isabelle, vendeuse depuis six ans dans ce magasin.

Isabelle est vendeuse ici depuis six ans. Quand elle a reçu l'appel de la Française des Jeux, elle n'en revenait pas : "Un million d'euros au MyMillion ! On l'a jamais eu ici, le plus gros gain qu'on avait eu jusque là c'était 100 000 euros au loto. On est contents parce que ça fait une bonne pub pour le magasin, et puis on est content qu'il y ait des gens qui gagnent enfin, on voit que ce n'est pas que fictif."

Pour Isabelle, son magasin porte plutôt chance : quelqu'un avait déjà gagné 20 000 euros au mois de janvier, régulièrement des clients gagnent 500 euros. Quant au million, le gagnant ne s'est pas fait connaître, mais on sait qu'il a retiré ses gains en Gironde.