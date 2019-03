Dordogne : un couple de retraités de Bergerac va parcourir 12.000 km en vélo à travers l'Europe

Bergerac, France

Ils vont faire 12.000 kilomètres en vélo ! Un couple de jeunes retraités bergeracois a décidé de se lancer un défi un peu dingue : traverser l'Europe à bicyclettes. Un périple qui commence ce jeudi matin au départ de Bergerac en direction dans un premier temps du canal du Midi puis de la vallée du Rhône. Au total, sept mois de voyage à travers la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, ou encore l'Ukraine.

Rolande 65 ans et Michel 69 ans sont fin prêts. Tout comme leurs vélos, installés dans leur salon. Penché sur une carte de l'Europe, Michel lui observe avec gourmandise le trajet qu'il a méticuleusement tracé au stylo jusqu'à la mer Noire. _"Après la vallée du Rhône, on continuera à Lyon vers la Saône, puis le Doubs, pour rejoindre à côté de Mulhouse un Eurovélo 6, qui va de Saint Nazaire jusqu'à l'embouchure du Danube. L'Autriche, la Slovaquie, la Serbie, la Croatie, la Roumanie",_dit Michel. Le retour se fera par un autre chemin. A travers la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, puis enfin la Bretagne.

"Comme on a le temps, on s'est dit on va tout faire, aller-retour"

Cette idée pour le moins courageuse est née il y a quelques années explique Rolande : "Au départ cela faisait deux ans que je parle de faire le Danube en vélo, mais au départ dans ma tête, c'était prendre le train, aller jusqu'à Mulhouse et puis prendre le vélo, et revenir en train. Et comme on a le temps, on s'est dit on va tout faire aller-retour."

"Nous fûmes sportifs, mais c'est dans la tête, on a la chance d'avoir la forme. On va le faire !" promet Michel

Le couple a tout prévu jusqu'au budget : 70 euros par jour, tout compris. Rolande et Michel espèrent rencontrer beaucoup de gens différents sur leur parcours Et pour engager le dialogue, ce couple passionné de chant a déjà prévu d'interpréter aux Hongrois, Serbes ou Ukrainiens rencontrés quelques chansons périgourdines et landaises.

Retour prévu au mois d'octobre à Bergerac. Pour suivre l'épopée de Rolande et Michel, il y a un site internet, ou alors tappez "Eurovélo Michel Rolande" sur Facebook.