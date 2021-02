Dordogne : un crowdfunding pour sauver le château de Bruzac

L'association "Renaissance du Vieux Bruzac" vient de lancer une cagnotte en ligne pour sauver le château de Bruzac en Périgord Vert. L'édifice est en ruine et certaines parties nécessitent des travaux de consolidation.

Le château de Bruzac a besoin de vous. L'édifice situé à Saint-Pierre-de-Côle, abandonné puis démantelé au XIXe siècle, est aujourd'hui en ruine. Depuis les années 90, l'association "Renaissance du Vieux Bruzac" tente d'entretenir ce site privé. Des travaux de consolidation ont déjà été engagés, mais ils ont dû être stoppés par manque de moyens. L'association lance donc un financement participatif.

Objectif : 3 000 €

L'objectif est d'obtenir 3 000 euros pour acheter les matériaux nécessaires. Un second palier a également été fixé à 5 000 euros. Si cette somme est réunie, l'association promet de faire vivre le site via un festival de musique et de civilisations médiévales. Cette cagnotte est ouverte jusqu'au premier week-end de mars.

La partie droite du porche a pu être restaurée. L'argent manque pour le côté gauche - association « Renaissance du Vieux Bruzac »

Si vous souhaitez faire un don, il faut vous rendre sur le site : https://dartagnans.fr/fr/projects/sauvegarde-des-chateaux-de-bruzac/campaign