Dordogne : un débat sur la transition écologique avec France Bleu Périgord

Après Nontron, ce jeudi 7 février, France Bleu Périgord vous invite à un débat en direct et en public depuis la salle des fêtes de Prigonrieux. Il sera question de la transitions écologique. Le député LREM Michel Delpon et le maire de Prigonrieux, Jean-Paul Rochoir débattront avec le public.

Prigonrieux, France

France Bleu Périgord vous donne la parole ce jeudi 7 février. Après Nontron le 31 janvier, votre radio se déplace à Prigonrieux pour discuter avec vous et écouter vos propositions pour réussir la transition écologique. Pendant une heure, de 18h à 19h depuis la salle des fêtes de la commune, le public pourra prendre la parole et débattre avec deux élus : Michel Delpon, député de la République en Marche et Jean-Paul Rochoir le maire socialiste de la commune de Prigonrieux.

Vos propositions pour protéger l'environnement

Comment réduire notre empreinte carbone ou nos émissions de gaz à effet de serre ? Que faire pour les transports ? Faut-il limiter notre consommation de viande pour protéger la planète ? Comment aider les agriculteurs à réussir leur passage au bio ? Comment permettre à chaque citoyen de faire des efforts pour l'environnement ? Ces questions et bien d'autres pourront être aborder lors de ce débat. Les propositions seront reportées sur le site du Grand débat afin d'être remontées au gouvernement.

Rendez-vous entre 18h et 19h en direct sur France Bleu Périgord et francebleu.fr. Si vous souhaitez assister à ce débat dans le public, il est conseillé d'arriver dès 17h30 à la salle des fêtes de Prigonrieux. L'entrée est libre.

Une centaine de personnes a participé au premier débat de Nontron. © Radio France - Benjamin Fontaine

Deux autres débats organisés d'ici le 7 mars