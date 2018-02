Avis aux dénicheurs de bons plans. Après Bergerac en juin 2017 et Trélissac en mai 2016, un nouveau magasin Action va ouvrir ses portes en Dordogne ce jeudi 8 février. L'enseigne ouvre un nouvel espace de vente dans la zone commerciale de Marsac-sur-l'Isle, à la place de Bazarland. On va y trouver des produits à prix plus que bradés, parfois issus de déstockages.

Vingt salariés embauchés pour ce nouveau magasin

A Marsac, les habitués vont vite trouver leurs marques. Décoration, jouets, multimédia, produits de beauté, linge de maison, etc. Sur 1000 m2 la marque hollandaise implantée depuis cinq dans le pays va proposer des centaines de produits à prix cassés, dans une ambiance toujours très épurée : néons au plafond, du blanc et du bleu sur les murs et de grandes allées pour circuler. Pour remplir les rayons, une vingtaine de salariés plus trois adjoints et un directeur.

Un deuxième magasin dans l'agglomération de Périgueux c'est osé mais la marque est persuadée de pouvoir apporter une nouvelle offre aux clients, malgré l'existence de Noz, Babou ou MAXplus à moins de 500 mètres. Action ne communique pas sur son chiffre d'affaires, mais l'enseigne afficherait une croissance à deux chiffres. A Trélissac, le succès ne se dément pas, il est d'ailleurs de plus en plus compliqué de se garer sur le petit parking du magasin.