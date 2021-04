Dordogne : un drone va survoler Chancelade

A partir du lundi 19 avril et jusqu'à la fin du mois, un drone va voler au-dessus de Chancelade. A la demande de la mairie, il réalisera des photos et vidéos pour faire la promotion de la commune.

Un drone va survoler Chancelade à partir du 19 avril et jusqu'à la fin du mois.

Si vous apercevez un étrange objet voler au-dessus de vos têtes, pas de panique : la mairie de Chancelade sollicite l'entreprise Déclic & Décolle, basée à Creyssensac-et-Pissot, pour prendre des photos et vidéos du patrimoine de la ville.

Le drone survolera la commune à partir du 19 avril et jusqu'à la fin du mois. L'objectif est de réaliser un document pour faire la promotion culturelle et touristique de Chancelade. Il survolera la ville entre 30 et 50 mètres au-dessus du sol. "Il travaillera dans le respect de la vie privée des Chanceladais", rassure la commune.