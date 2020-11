Dordogne : un jeune entrepreneur handicapé menacé d'expulsion cherche d'urgence un logement adapté

Cet appel à la solidarité d’un habitant du Fleix, en bergeracois. Xavier Salitot, 33 ans, est handicapé, paralysé des membres inférieurs depuis 3 ans et un grave accident de voiture.

Il vient tout juste de monter son entreprise. Ce grand bricoleur se lance dans la fabrication de jouets en bois pour enfants. Une activité qu'il pratique dans son garage. Sauf qu’il est aujourd’hui potentiellement menacé d’expulsion. Car le propriétaire de son logement souhaite récupérer la maison.

Alors depuis maintenant deux ans, Xavier Salitot multiplie les démarches pour trouver un logement, social ou pas, adapté à son handicap et aussi à sa nouvelle activité. Et c’est un parcours du combattant.

Tout commence donc il y a un an et demi. Sarah la petite fille de Xavier Salitot âgée alors de 5 ans lui demande de construire une réplique de caravane en bois pour ses poupées qui remporte un franc succès auprès de la petite fille. Pour le jeune papa désormais handicapé c’est une révélation. Il va ouvrir son entreprise de jouets.

"Comme je ne savais pas quel nom donner à l'entreprise, j'ai appelé ma petite après la sortie de l'école et je lui ai dis écoute, si papa devait fabriquer des jouets pour les vendre aux gens, comment il faudrait les appeler ? Elle m'a dit : "t'es mon papa et tu fabrique des jouets, alors "les jouets de papa" explique-t-il.

L’entreprise va naître officiellement d’ici quelques jours (elle a déjà une page Facebook où vous pouvez admirer le travail de Xavier Salitot). Mais dans le même temps, Xavier Salitot, est menacé d’expulsion. Or il a besoin d’un logement adapté, de plein pied à cause de son handicap et d’ un garage attenant pour sa future activité professionnelle. Depuis des mois, les propositions ne sont pas légions. "On m'a proposé un logement par exemple il y a quelques jours, mais avec un garage au bout du lotissement et sans électricité" sourit-il, fataliste.

Sophinette la girafe, création de Xavier Salitot - Xavier Salitot

Alors il lance un appel : "On ne s'imagine pas mais habiter un logement dans lequel on n'a plus le droit d'habiter légalement, même si on s'acquitte du loyer chaque mois, c'est dur à vivre. Je bénéficie d'un accompagnement de l'ASD de Bergerac depuis plus d'un an. Je viens de passer à la commission DALO, qui est le droit au logement opposable. Qui contraint les bailleurs sociaux à me proposer un logement adapté sous une durée de trois mois. Et les trois mois se terminent sous 15 jours. J'ai besoin d'un pavillon comme celui que j'ai aujourd'hui avec un garage attenant et de plein pied. Que je puisse faire mon activité, "Les jouets de papa" tranquillement, sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence" dit-il.

Aujourd’hui Xavier Salitot espère de nouvelles propositions des bailleurs sociaux d’ici fin novembre. Car il a le droit dit-il d’avoir un logement adapté à son handicap et à sa future activité professionnelle. Si vous souhaitez l'aider, ou acheter ses créations, vous pouvez soit contacter le standard de France Bleu Périgord au 05 53 53 82 82 qui transmettra. Ou le contacter directement via sa page Facebook.