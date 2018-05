Périgueux, France

Comment gérer la colère d’un adolescent ?

Une question difficile et complexe à laquelle quelques membres de l’équipe du lycée professionnel Léonard de Vinci de Périgueux ont peut-être trouvé une solution.

Depuis un peu moins d’une semaine, ils ont installé en plein milieu de la cour de récréation un "mur de la colère".

Le "mur de la colère" est installé au milieu de la cour © Radio France - Manon Derdevet

"Sur ce mur en bois de 7m50, les lycéens en colère vont coller, à la fin de l’année, des documents - copies, pages d’agenda, emplois du temps - qui les ont énervés pendant l’année. Puis, à la rentrée, quand ils se sentiront en colère, ils pourront venir arracher un morceau de ces documents pour se défouler", explique Mme Remy, infirmière au lycée qui a donné la première impulsion au projet après avoir constaté un certain nombre de comportements de colère chez les adolescents qui passaient dans son cabinet.

Un mur défouloir

C’est Sylvie Hazebroucq qui a eu l’idée de ce mur. La muséographe, créatrice de "l’infirmerie à émotions" a voulu recréer un espace où les jeunes peuvent se retrouver pour se défouler.

"Ce sera un rendez-vous collectif et presque festif pour les adolescents. On pourra venir entre copains et coller toutes les mauvaises notes, les exercices ratés, tout ce qui a rendu malheureux le lycéen pendant l’année. C’est un défouloir qui va permettre aux jeunes de se sentir mieux et de satisfaire la tension musculaire que l’on a quand on est énervé", explique cette spécialiste de la gestion des émotions.

Myriam Remy et Sylvie Hazebroucq sont les créatrices du "mur de la colère" © Radio France - Manon Derdevet

L’objectif est également de permettre aux adolescents de mieux vivre ensemble et d’améliorer le climat dans l’établissement.

Les premiers lycéens qui ont découvert ce mur sont plutôt satisfaits de cette initiative. "On est souvent énervés au lycée. Par nos amis, par les professeurs … ici on va pouvoir arracher les copies et on se sentira peut-être mieux ", explique Loreline, élève en Seconde dans la section mode de l’établissement.

Pour connaître les premiers résultats de ce projet et savoir si les élèves vont se prêter au jeu, il faudra donc attendre la fin de l’année puis la rentrée prochaine.