Dordogne : un mois après l'incendie, le laboratoire départemental s'installe dans le provisoire

Périgueux, France

C'est le début de la suite pour le laboratoire départemental d'analyses de Dordogne, ravagé par un incendie il y a tout juste un mois. Les 120 employés n'ont pratiquement pas arrêté de travailler depuis, malgré quelques jours de chômage technique, et le Conseil départemental est sur le pont pour assurer la continuité de service.

Pour les clients, depuis début janvier, c'est presque comme si rien ne s'était passé, même si le laboratoire est obligé de sous-traiter pour certaines analyses. En revanche, pour les employés, on est encore loin du retour à la normale, même si petit à petit, le renouveau arrive.

À commencer par le matériel : une grande partie des machines ont été détruites dans l'incendie. Les nouvelles ont été commandées, certaines sont arrivées il y a trois jours dans le service de santé animale : "Ça permet de refaire les analyses qu'on a dû sous-traiter dans un premier temps, explique Romain Besse, adjoint au chef du service. Pouvoir refaire ces activités qu'on faisait au jour le jour, c'est agréable."

Plus de 7 millions d'euros pour reconstruire et ré-équiper

Sauf qu'il y a encore un mois, ils avaient pratiquement 800 mètres carrés. Maintenant, ils travaillent entre les cartons, sur trois sites différents : les bureaux des espaces verts et des service des routes du département, ainsi que l'IUT de Périgueux. C'est loin d'être idéal pour Laurent Ley, responsable des analyses d'eau : "C'est des conditions très dégradées, c'est vraiment pour assurer le service public, relancer un peu d'activité. Dans un mois et demi, on sera dans des conditions dégradées mais dans des locaux beaucoup plus adaptés à l'analyse. Aujourd'hui, on a l'impression de sortir du tunnel."

Des travaux sont en cours : la partie administrative du laboratoire, la seule qui n'a pas brûlé, va être transformée en laboratoire, ce qui va donner 60 mètres carré de plus. Ensuite, il faudra fonctionner dans ces installations pendant au moins trois ans, le temps de reconstruire des locaux neufs. Pour cela, le département a prévu plus de 7 millions d'euros dans le budget 2019, dont la moitié pour racheter du matériel neuf.