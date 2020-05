Dordogne : un mois d'avril particulièrement chaud

Le mois d'avril a été particulièrement doux en Périgord. Avec des minimales en moyenne jusqu'à 4 degrés plus hautes que la normale notamment en Périgord noir ou en Nontronnais.

Les maximales également, avec en moyenne 20 degrés à Belvès, et 22 à Montignac ! Soit 3 à 4 degrés de plus par rapport aux moyennes de saison. Il a fait jusqu'à 28 degrés le 10 avril au Eyzies ! Il a en revanche très peu plu en Sarladais (30% de déficit) et plu plus que d'habitude à l'ouest du département (+40%!).