Dordogne : un Périgourdin découvre des journaux intimes des années 70 et retrouve leur propriétaire

Imaginez que vous puissiez plonger dans l'état d'esprit et les pensées de vos 14 ans ? Martine a eu cette chance grâce à Roland. Ce Périgourdin rachète un immeuble rue Pierre Magne, quartier Saint-Georges à Périgueux il y a 10 ans. Il y a quelques semaines, il engage une société spécialisée pour vider les caves mais demande expressément de garder tous les vieux documents qu'elle pourrait retrouver. Dans de vieux cartons, sont découverts des cahiers scolaires, des journaux intimes et des lettres écrites par Martine Faustin.

Une adolescence traduite dans des cahiers

Parmi les documents retrouvés, des journaux intimes mais aussi des cahiers scolaires. © Radio France - Charlotte Jousserand

Roland lit certaines pages des cahiers et des journaux pour découvrir l'identité de la jeune fille. "J'ai été marqué par l'écriture instinctive, des pensées brutes, c'était une adolescente rebelle". Le propriétaire de l'immeuble se refuse de jeter ses précieux documents "Cela traduit un état d'esprit d'une époque, sous Giscard, ça reflète tous les mouvements qu'il va y avoir un peu plus tard concernant la libération des femmes notamment et une société qui était très bridée à l'époque".

"Il faut que je fasse mon maximum pour retrouver qui a écrit ça"

C'était des documents ultra-personnel, un journal intime c'est la fixation de son propre miroir, ces lignes étaient adressées au cahier, c'est une écriture à soi-même, le plus profond de soi et c'est vrai que je me suis dit ça appartient à quelqu'un, ça appartient toujours à quelqu'un, ça appartient au passé de quelqu'un donc il faut que je fasse mon maximum pour retrouver qui a écrit ça"

Sur tous les cahiers, des inscriptions au stylo bic. © Radio France - Charlotte Jousserand

"C'est quelqu'un de bien"

Le propriétaire de l'immeuble se met en quête de retrouver Martine Faustin. Grâce aux réseaux sociaux et au bout de deux semaines de recherches, il retrouve la trace de l'adolescente de l'époque, Martine habite toujours en Dordogne. Roland l'a contacte le 7 février dernier, dès le lendemain ils se retrouvent au pied de l'immeuble à Périgueux pour lui remettre ses documents.

Martine n'en revient toujours pas : "je ne me rappelais pas de tout ça, de tout ce que j'avais écris. Je me suis dit qu'il était incroyable, qu'il avait certainement autre chose à faire que de rechercher une jeune fille qui avait écrit tout ça, il a certainement le cœur sur le main, c'est quelqu'un de bien".

Sur les cahiers, des citations, des dessins, des photos de Martine adolescente, des photos de Sheïla sa chanteuse préférée à qui elle écrit.

Martine était fan de Sheïla à l'époque. © Radio France - Charlotte Jousserand

Une adolescence particulière dans un pensionnat de Thiviers

Martine retrouve des lettres adressées à son futur mari, ses trois journaux intimes mais aussi des cahiers scolaires et des petites montres offertes par sa tante. La jeune fille a relaté de manière très précise sa vie au pensionnat de Thiviers entre 1972 et 1976, entre ses 11 ans et ses 16 ans, une période de sa vie qui l'a beaucoup marquée et à laquelle elle est aujourd'hui encore très attachée.

Martine recherche toujours certaines anciennes pensionnaires de Thiviers. © Radio France - Charlotte Jousserand

"On a eu une adolescence particulière, on était en pensionnat". A l'époque, Martine fugue souvent "on était partie en pleine nuit sur la route, on avait marché à pieds entre Thiviers et Périgueux, on était des adolescentes donc jamais contentes" mais aujourd'hui, elle porte un tout autre regard sur cette période : "On se rend compte aujourd'hui que nos éducateurs ils étaient jeunes, il n'y avait pas une si grande différence d'âge que ça. Ils ont tous, toujours été très bien avec nous".

Depuis plusieurs années, Martine organise des retrouvailles avec les anciens du pensionnats. Elle recherche toujours des anciennes pensionnaires, voici leurs prénoms :

- Marylène

- Pascale

- Christiane

- Claudette

- Nicole

- Sylvette

- Marie-Christine