Dordogne : un périgourdin nommé commandant de frégate

La cérémonie sera surement émouvante jeudi matin à Lorient pour ce marin de 46 ans né à Périgueux et qui garde de la famille en Dordogne. A 11 heures, Guillaume Garnoix deviendra le premier commandant de la frégate multi-missions de défense aérienne Alsace. C'est une première pour ce marin qui a intégré l'école Navale en 1994. Il a notamment servi à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Il est donc désormais à la barre de la frégate Alsace, septième bateau d'un programme réalisé par Naval Group. Le premier s'appelait Aquitaine, le huitième et dernier bateau sera livré en 2022.

La frégate l'Alsace devant les chantiers de Naval Group - Marine Nationale

L'Alsace est encore en construction et va être testée pendant plusieurs mois avant de rejoindre sa base à Toulon en 2021. Elle est faite pour différentes missions; aider à la lutte contre les sous-marins, escorter le porte avion, effectuer des missions de renseignement ou en lien avec les commandos marine des Forces Spéciales. " Un bâtiment moderne, discret, avec des équipements embarqués" explique le commandant Garnoix qui considère cette promotion à la tête de l'Alsace comme un aboutissement après de multiples embarquements et le fruit de nombreuses années d'apprentissage. "C 'est un moment important pour moi et pour tout l'équipage explique le capitaine de vaisseau, et pour tous ceux qui ont contribué à construire ce navire de 142 mètres de long". 130 hommes peuvent embarquer à bord de l'Alsace.