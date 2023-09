Dordogne : un petit club de foot se fait voler maillots, shorts et chaussettes avant le début de saison

Le tout nouveau club FC La Dornac-Coly ne pensait pas commencer sa saison ainsi. Les footballeurs qui ont commencé les entraînements cet été, n'ont plus de maillots, de shorts et de chaussettes. Leur club-house situé sur la commune de Coly a été cambriolé, révèle le journal Sud-Ouest.

"Je suis écœuré"

Le président et entraîneur de ce tout nouveau club de D4, Christian Madronnet, explique à France Bleu Périgord qu'il le vit mal "je suis écœuré, mais aussi les joueurs, tous les membres du bureau, on est écœuré et consterné, on se demande pourquoi on nous a fait ça, nous, le petit club".

Christian Madronnet qui a créé le club au printemps 2022, se souvient d'avoir tout lavé après le match amical contre Limeyrat, ce vendredi 2 septembre. Il a tout étendu dans le club-house pour que les maillots, les shorts et les chaussettes sèchent avant le début du championnat.

C'est lors de l'entraînement de ce mardi 5 septembre, que les joueurs et l'autre entraîneur du club se sont rendu compte que les équipements avaient disparu, avec le stock de boissons. "Tout a disparu, les nouveaux maillots tout neufs, un jeu complets de 15 maillots ainsi que cinq autres maillots avec les shorts et les chaussettes".

Le préjudice est estimé à environ 800 euros par le président du club, "les voleurs ont été assez vicieux pour emporter les trois euros qu'il y avait dans la caisse et ils ont laissé des pinces à linge à l'intérieur". Christian Madronnet lance un appel pour être aidé "avec les frais que l'on a avancés avant le début de la saison, on n'a plus rien. On est au ras des pâquerettes".

Des maillots prêtés pour la prochaine rencontre

D'après les premiers éléments, il n'y a pas eu d'infraction, les voleurs sont entrés en relevant le store du local. Le bâtiment existe depuis 40 ans, selon le maire délégué de Coly, Jean-Michel Demonein, "c'est la première fois qu'un vol se produit ici". L'élu a demandé aux employés municipaux de modifier l'ouverture du store et de rajouter des cadenas pour le sécuriser.

Les gendarmes sont venus constater le vol ce jeudi. Le président du club a pris rendez-vous à la gendarmerie ce dimanche pour porter plainte. Ce dimanche d'ailleurs où les footballeurs du FC La Dornac-Coly entament officiellement leur saison de D4. Ils joueront avec des maillots qu'on leur a prêtés et l'équipe adverse de Limeuil a accepté de changer ses couleurs pour permettre la rencontre.