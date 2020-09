Dordogne : un rallye moto avec les gendarmes pour sensibiliser aux risques de la route

Tout ce dimanche, les motards du département étaient invités à participer au Rallye moto avec l'Escadron départemental de la sécurité routière. L'objectif est de rappeler les bons comportements sur les routes et travailler sur comment éviter les potentiels dangers.

Le "Rallye moto" était organisé par la préfecture de la Dordogne et les gendarmes de l'Escadron départemental de la sécurité routière

Une centaine de motards ont participé ce dimanche au "Rallye moto" organisé par la préfecture de la Dordogne et les gendarmes de l'Escadron départemental de la sécurité routière. L'objectif de cette action, qui a lieu chaque année, est d'accompagner les motards, les encadrer et corriger d'éventuels mauvais comportements ou mauvaises habitudes. La journée a débuté avec des essais sur la piste du centre d'examen des permis de conduire à Marsac-sur-l'Isle et plusieurs ateliers de préventions. Elle s'est poursuivie l'après-midi avec un circuit d'environ 80 km sur les routes du département pour mettre en application les enseignements du matin.

Travailler sur les risques de la route

Parmi les thèmes abordés, les motards présents ont pu découvrir les gilets airbag, travailler sur la maniabilité, voir les différentes techniques de relevage au sol, etc. Nombre d'entre-eux sont notamment venus étudier la trajectoire de sécurité. Comment anticiper les risques, les virages et rester maître de sa moto en cas de difficulté.

Une mission essentielle "surtout en Dordogne, précise Sophie Trouvé chef du Bureau Sécurité Routière à la préfecture du département. On a de nombreuses routes bidirectionnelles et sans terre-plein central. Malheureusement, on a pas mal de choc frontaux suite à des pertes de contrôles dans les virages."

Avoir le retour de professionnels

Et même après des dizaines de milliers de kilomètres parcourus, certains motards demandent encore quelques conseils. "Ça peut venir avec le temps mais c'est toujours bien d'avoir un retour de professionnel. Sinon, nous on se dit que c'est bon alors que ce n'est pas toujours le cas" reconnait Franck, motard originaire de Tocane.

En Dordogne, les deux roues représentent 16 % des accidents pour un peu moins d'un pour-cent des usagers de la route.