Dordogne : un rassemblement contre la centrale à bitume de Thenon ce samedi

Les associations de Thenon sont toujours très remontées contre l'installation d'une centrale à bitume sur la commune, centrale d'enrobage à chaud qui sera située la zone d'activité du Rousset. Le projet est mené par l'entreprise Lagarde et Laronze.

Alors qu'elle a déjà déposé plusieurs recours devant le tribunal administratif, l'association contre la carrière d'Ajat et pour la protection de l'environnement du Causse (ACAPEC) appelle à un rassemblement pour dire "non" à la construction de la centrale ce samedi devant la mairie à 10h. Les opposants, notamment des riverains de la zone du Rousset et des habitants de Thenon, assurent qu'elle rejettera des substances toxiques dans l'air et dans le forage d'eau potable de Thenon.

Il y a quelques jours, l'ACAPEC ainsi que l'association "Périgord Noir mais pas noir de bitume"ont déposé deux recours en urgence et suspensifs devant le tribunal administratif de Bordeaux pour tenter de stopper le début des travaux. Deux précédents recours ont également été adressés à la justice pour empêcher le projet.