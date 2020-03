Coronavirus en Dordogne : un restaurateur propose des repas gratuits pour les personnels médicaux

La Café de la place célèbre établissement de Périgueux en Dordogne propose aux soignants une table pour deux personnes midi et soir. Et pour eux le repas sera gratuit. Une mesure pour soutenir moralement les équipes médicales éprouvées par le coronavirus.

La Café de la place, célèbre établissement de Périgueux en Dordogne, situé place du marché aux bois, en plein centre ville, a décidé d'aider les soignants, confrontés à l'épidémie de coronavirus.

Pour les soutenir, son patron Eric Tydgadt a donc décidé de réserver une table pour deux, chaque midi et chaque soir pour les personnels médicaux. Pour eux, le repas sera gratuit.

"Nous voulons les remercier pour leur travail et leur dévotion" dit le patron.

"Une table pour deux personnes sera réservée tous les jours pour toute personne travaillant dans le domaine médical. Le menu du jour sera offert le midi comme le soir" explique Eric Tydgadt, le gérant

Il faudra simplement réserver avant de venir (au 05.53.08.21.11). Une preuve de l'appartenance des convives au personnel médical sera simplement demandée (badge de l'hôpital, badge infirmier, ou tout autre document).

Le restaurant précise qu'il applique déjà les règles en vigueur pour lutter contre l'épidémie (espace entre les tables, etc...).

Les précisions du restaurateur Eric Tydgadt Copier

Mais la fréquentation a déjà baissé. "On a senti une baisse bien sûr, on a un restaurant qui est beaucoup moins rempli que d'habitude, les gens ont peur, on a senti une très nette de fréquentation dans les 10 derniers jours" dit Eric Tydgadt.