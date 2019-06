Dordogne : une bande-dessinée pour promouvoir la téléassistance auprès des personnes âgées et handicapées

C'est la première bande-dessinée sur la téléassistance de France. Elle était présentée mardi à Périgueux par Cassiopea, le service de téléassistance de la Dordogne. L'objectif est de convaincre les personnes âgées et handicapées isolées de s'en servir, surtout en cette période de canicule.

Périgueux, France

Madame Martin fait une chute chez elle. Elle est seule, sans personne pour la relever. Mais grâce au médaillon émetteur qu'elle porte autour du cou, une téléassistante est immédiatement prévenue et appelle des secours à Mme Martin.

extrait BD © Radio France - Laurence Méride

Voilà l'un des scénarios que l'on retrouve dans la bande-dessinée. Un outil pour populariser la téléassistance selon Frédéric Woné, président de Cassiopea, le service de téléassistance de la Dordogne : "Pour l'instant c'est un système dont les gens ne veulent pas trop. Le fait de communiquer de manière plus ludique ça permet de le dédramatiser. C'est important de pouvoir savoir qu'on peut trouver facilement quelqu'un en cas de difficultés."

Déterminante pendant la canicule

La période estivale n'a pas été choisie au hasard pour le lancement de la BD. Pendant la canicule, les personnes âgées sont encore plus vulnérables alors l'utilisation de la téléassistance est déterminante : "L'objectif pendant l'été c'est de permettre aux plus réfractaires de pouvoir essayer la téléassistance gratuitement. Et souvent après ils deviennent des bénéficiaires permanents." ajoute le président de Cassiopea.

Le coût de la téléassistance est de 25€ par mois. Un abonnement qui peut-être pris en charge intégralement par le Conseil départemental.

Pendant les périodes de canicule, Cassiopea passe des coups de fil aux personnes âgées pour s'assurer qu'elles se portent bien ce qui permet d'anticiper voire de réduire les hospitalisations.

Et pendant la canicule de 2018 près de 3000 bénéficiaires ont été appelés par le service de téléassistance de la Dordogne.