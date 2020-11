La départementale 709 sera fermée entre Bergerac et les Lèches ce dimanche. Une battue administrative est organisée pour lutter contre la prolifération des sangliers aux abords de cette route.

Dordogne : une battue administrative ce dimanche, la route entre Bergerac et Les Lèches fermée

La départementale 709 qui relie Bergerac et Les Lèches sera fermée ce dimanche 29 novembre. entre 8h et 17h.

Une battue est organisée par la préfecture de la Dordogne pour lutter contre la prolifération des sangliers sur les bords de cette route. Selon les services de l'Etat, cette battue est nécessaire car ces animaux provoquent des accidents et des dégâts sur les parcelles agricoles.

Une déviation mise en place

Encadrée par des Lieutenants de Louveterie, cette opération débutera à 8 h et se déroulera entre le giratoire du Bout de La Mouline (commune de Bergerac) et le giratoire de l’autoroute (commune des Lèches)

Une déviation sera mise en place par les communes de Prigonrieux, Le Fleix via la D32 et la D20 pendant la durée de l’intervention. Les riverains concernés et les automobilistes sont invités à prendre leurs dispositions pour cette journée.