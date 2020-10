Dordogne : une centaine de personnes à Périgueux contre le projet de loi bioéthique

Ils étaient plus d'une centaine de manifestants à Périgueux

Les anti-PMA (Procréation médicalement assistée) mobilisés ce samedi dans toute la France. Un appel avait été lancé par le collectif d'associations Marchons Enfants, qui inclue la Manif pour tous. Ils étaient selon la police 110 à Périgueux.

"On exclut les pères de la paternité"

Ils dénoncent le projet de loi bioéthique. Ils s'inquiètent notamment de l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires et de la possible recherche sur les cellules souches embryonnaires.

"On exclut les pères de la paternité avec ce projet de loi, alors qu'au même moment on rallonge le congé paternité", déplore Thomas Darmendrail de l'association anti-IVG Alliance Vita venu manifester à Périgueux. Il demande avec les autres manifestants le retrait du texte. Il doit passer prochainement en deuxième lecture au Sénat après avoir déjà été voté par l'Assemblée nationale.

Un autre rassemblement était organisé ce samedi à Bergerac. Il a réuni 140 personnes selon la police.