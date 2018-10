C'est une belle action pour la défense des animaux qu'a fait Célia, périgourdine de 14 ans. Au mois de mai, elle a ramassé et vendu du muguet. Avec la somme récoltée, elle a acheté des jouets pour les animaux de la SPA de Périgueux, jouets offerts il y a quelques jours.

Célia et sa copine Gwen, le 1er mai, lorsqu'elles ont vendu les brins de muguet qu'elles avaient ramassés.

Marsac-sur-l'Isle, France

Passionnée par les animaux depuis qu'elle est toute petite, Célia, 14 ans, a voulu faire un geste pour les aider. "Elle a d'abord voulu créer une association de défense des animaux, mais c'est compliqué à son âge", raconte Karen, sa maman.

"Alors elle a ramassé du muguet chez sa tante à Bassillac. Elle a installé un petit étal le 1er mai, et elle a vendu ses brins de muguet avec une copine", confie-t-elle. L'adolescente, en classe de troisième au collège de Thenon, a ensuite utilisé la somme, à laquelle a elle a ajouté son argent de poche, pour acheter de la nourriture et des jouets pour animaux.

Avec sa maman, Célia les a déposés il y a quelques jours à la SPA à Marsac-sur-l'Isle, où les employés ont été ravis de ce geste généreux.

"Elle est passionnée par les animaux depuis toujours", explique sa maman. "À la maison, on a un chien, deux chats et trois poules. Et elle adore aller chez ses grands-parents pour voir leurs chevaux".

L'adolescente, qui vit à Milhac-d'Auberoche, aimerait devenir vétérinaire ou éthologue. "Elle est ravie. Il lui tarde l'année prochaine de recommencer !", s'enthousiasme Karen.