Dordogne : une crèche provençale géante, installée au bord de la Vézère

A moins d'un mois de Noël, un couple de Buguois a installé une crèche géante dans sa boutique du tabac de l'hôtel de ville. Christian Nicolas a reconstitué une centaine de scènes avec des santons de Provence, des automates, une rivière et des vieux métiers.

La crèche deSylvie et Christian Nicolas présente une centaine de scènes

Il suffit de pousser la porte de la boutique pour retomber en enfance : Sylvie et Christian Nicolas ont installé une crèche géante dans leur tabac de l'hôtel de ville au Bugue. Les santons animés viennent directement de Provence, et Christian Nicolas a sculpté et reconstitué une rivière, des châteaux du Périgord ou encore un train.

L'institutrice est installée à côté du bûcheron © Radio France - Harry Sagot

Sylvie et Christian Nicolas ont commencé cette crèche il y a 10 ans chez eux, dans le Var, avant de s'installer au Bugue en 2012. Voilà quatre Noëls qu'elle est installée dans leur boutique jusqu'aux derniers jours de janvier.