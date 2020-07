Dordogne : une deuxième élection municipale en septembre à Génis

De nouvelles élections municipales se préparent à Génis, près d'Excideuil dans le Périgord Vert car quatre conseillers municipaux ont démissionné. Pour les remplacer un nouveau scrutin, une élection municipale partielle, est organisé à la rentrée : le 6 septembre pour le premier tour, le 13 septembre s'il y a besoin d'un second tour.

Les candidats doivent se signaler et déposer un dossier entre le jeudi 13 et le jeudi 20 août prochain à la sous préfecture de Nontron, de 9 heures à 12h et de 14 heures à 17 heures. Le jeudi, de 9h à 12h et de 14 heures à 18 heures. Il n'y a aura pas de dépôt possible les samedi 15 et dimanche 16 août.