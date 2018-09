Trélissac, France

Chiropracticien pour chiens vous connaissez? Formée à la Palmer College of Chiropractic aux Etats Unis, Alexandra Lafosse-Lehoux, dont le cabinet se trouve à Trélissac en Dordogne, s'est spécialisée dans les animaux. Elle intervient régulièrement auprès des chevaux et des chiens. C'est à ce titre qu'elle prépare régulièrement les chiens de chasse à la veille de l'ouverture générale.

Pour Alexandra Lafosse-Dehoux, il est important de bien préparer son chien avant la reprise de la chasse. "Les chiens de chasse sont des athlètes" explique-t-elle. "Ils parcourent énormément de distance et sont concentrés sur leur chasse. Or les douleurs articulaires, les boiteries, une asymétrie des allures, risquent de les déconcentrer."

Des pathologies propres à la pratique de la chasse.

Les pathologies rencontrées dépendent souvent des chasses pratiquées. "Souvent ont trouve des problèmes aux membres" précise Alexandra Lafosse-Dehoux. "Les omoplates ont tendance à se bloquer, en cas de chute, ou lors d'un choc avec un gros gibier. Comme ils parcourent beaucoup de chemin, les membres et les hanches sont sollicités. Après évidemment , il y aura des compensations ailleurs, puisque le corps est un ensemble.

Ajustements et pas manipulations

Lorsqu'un blocage est repéré, Alexandra Lafosse-Dehoux, procède à un ajustement, technique différente de la manipulation. " On vient donner une petite force rapide sur l'articulation pour ramener du mouvement dans l'articulation" précise-t-elle. Une manipulation, c'est quand on prend une articulation et qu'on l'amène au delà de ses limites articulaires. Pour nous (chiropracteurs), on ne joue pas sur les mots, c'est très important, car nous voulons être très spécifiques.

Une séance canine est facturée 50 euros.