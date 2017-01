Dordogne : une famille arménienne en recherche de régularisation

La famille Merketchyan est arrivée en France en 2014. Si Artyem, Arminé et leurs trois enfants ne sont plus menacés de reconduite à la frontière pour le moment ils recherchent plus de stabilité pour pouvoir s'intégrer. RESF lance un appel à la préfecture.

Le Réseau éducation sans frontières va déposer avant la fin de cette semaine une nouvelle demande de carte de séjour "à titre humanitaire" pour un couple d'Arméniens et leurs trois enfants scolarisés à Coulounieix-Chamiers.

Lubov, lauréate d'un concours de poésie

L'avocat de R.E.S.F. a en effet obtenu devant le tribunal administratif l'annulation des arrêtés d'expulsions d'Artyem et de son épouse Arminé mais ces deux Arméniens arrivés de Mourmansk en Russie en 2014 ne peuvent toujours pas travailler et s'intégrer. Leurs deux aînés eux réussissent brillamment à l'école. Lubov, leur fille est même en tête de sa classe de sixième au collège de Coulounieix et elle a remporté un concours départemental de poésie au printemps dernier. Il y a deux ans pourtant, elle ne parlait pas un mot de français.

Un appel à la préfète

Pour le moment, les Merketchyan sont hébergés à l'hôtel grâce à l'Association de soutien de la Dordogne. Hélène Elouard du Réseau éducation sans frontières en appelle maintenant à la préfète pour appuyer les demandes des cartes de séjour de la famille. "Le combat n'est pas fini car la famille est toujours en situation irrégulière. L'objectif est d'avoir ces cartes pour que le couple puisse vivre normalement et travailler."