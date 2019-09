Dordogne : une femme à la tête de la compagnie de gendarmerie de Sarlat

Sarlat-la-Canéda, France

La compagnie de gendarmerie de Sarlat a une nouvelle patronne. Hélène Marty a pris le commandement de la compagnie le 1er août dernier. Pour l'occasion une cérémonie était organisée ce mardi 17 septembre aux Jardins du Manoir d'Eyrignac dans le Périgord noir.

Originaire du Tarn

Originaire du Tarn, la cheffe d'escadron de 39 ans aura sous son commandement 115 gendarmes pour un territoire allant de Terrasson à Villefranche et de Salignac au Bugue.

Au fond à droite, Hélène Marty prête à prendre son commandement aux jardins du manoir d'Eyrignac © Radio France - Clément Teraha

Elle a d'abord commandé une communauté de brigade dans les Deux-Sèvres. Elle a ensuite formé des officiers pendant 4 ans.

Aujourd'hui à la tête de la compagnie de gendarmerie de Sarlat, Hélène Marty "veut développer des projets". Sa priorité : la prévention, notamment vis-à-vis des jeunes avec des problèmes d’addictions mais aussi "les violences intra-familiales, il faut adapter notre prévention à chaque population du territoire" assure la cheffe d'escadron.

Attirer des femmes au sein de la gendarmerie

"C'est une institution qui se féminise de plus en plus. Il faut qu'on attire les personnels féminins dans nos rangs en leur présentant aussi qu'une carrière, en conciliant vie professionnelle et privée, c'est possible au sein de la gendarmerie." affirme la mère de famille.

Hélène Marty est la deuxième femme qui dirige une compagnie de gendarmerie en Dordogne. Il y a un an, la cheffe d'escadron Emilie Mercier prenait le commandement de la compagnie de gendarmerie de Bergerac.

5 à 7% de femmes occupent aujourd'hui des postes de commandement dans la gendarmerie nationale.