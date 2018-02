Après Bergerac, Faux ou encore Thenon, un nouveau projet de champ photovoltaïque est lancé en Dordogne, cette fois au nord-ouest du département à La-Tour-Blanche-Cercles, à la frontière avec la Charente.

Ce projet de 8,8 hectares est développé par la société girondine Valorem et pourrait entrer en service d'ici trois ans si tout va bien. Depuis ce 21 février, les Périgourdins peuvent contribuer au financement de ce champ dont le coût total est estimé à cinq millions d'euros. Valorem espère collecter 50.000 euros et laisse deux mois aux Périgourdins, aux Charentais et aux habitants de la Haute-Vienne pour investir entre 50 et 5.000 euros à un taux d’intérêt de 4,4 à 5%. Si tout se passe bien, ils pourront récupérer leur mise et ses intérêts d'ici deux ans.

2.250 foyers alimentés en électricité

Pour autant, on ne verra pas les 200 panneaux photovoltaïques pousser tout de suite. Le permis de construire n'a pas encore été accordé, Valorem espère l'obtenir durant l'année, il faudra ensuite une enquête publique et une modification du plan local d'urbanisme intercommunal. Le parc devrait produire de quoi alimenter 2.250 foyers en électricité hors chauffage à des tarifs compétitifs, autour de six centimes le kilowattheure contre 15 à 16 centimes aujourd'hui.

Cette ferme photovoltaïque va voir le jour au lieu-dit Hautefaye, non loin de la départementale 84 sur un terrain agricole assez pauvre, mais la société a prévu d'y planter une haie fruitière et même d'y installer des moutons, pour nettoyer le terrain.